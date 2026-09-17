Farmacias de turno este viernes 18 y sábado 19 en Santiago: Revisa aquí el listado completo
Por ser feriados irrenunciables, la mayoría de las farmacias estarán cerradas en estas jornadas, salvo las que estarán de turno y permanecerán con atención al público durante las 24 horas.
Este viernes 18 y sábado 19 de septiembre son feriados irrenunciables en Chile por motivo de las Fiestas Patrias.
Esto significa que el comercio tradicional y las grandes cadenas deben permanecer cerrados, con excepciones muy específicas contempladas por la ley.
Por esta razón, la mayoría de las farmacias no estarán funcionando en estas jornadas, salvo las que estarán de turno y permanecerán con atención al público durante las 24 horas.
Revisa las farmacias que atenderán el 18 y 19 de septiembre en Santiago
Farmacias Cruz Verde
- La Florida: Avenida La Florida 9385
- La Florida: Vespucio 7500
- La Reina: Avenida Príncipe de Gales 8481, local 1
- Las Condes: Avenida Cristóbal Colón 6071
- Las Condes: Camino El Alba 11101
- Lo Barnechea: Avenida La Dehesa 1751
- Macul: Avenida Macul 2841
- Macul: Avenida Macul 4105
- Ñuñoa: Avenida Irarrázaval 4949
- Providencia: Avenida Eliodoro Yáñez 1281
- Vitacura: Vitacura 6602
- Huechuraba: Avenida Pedro Fontova 7523
- Independencia: Independencia 2127
- La Cisterna: Elías Fernández Albano 27
- Lo Prado: San Pablo 6256
- Maipú: Avenida Los Pajaritos 2222
- Puente Alto: Avenida Concha y Toro 398, Plaza Puente Alto
- San Bernardo: Eyzaguirre 307
- San Miguel: Gran Avenida 6001
- Santiago: Portugal 175
Farmacias Ahumada
- Ñuñoa: Irarrázaval 4221
- Las Condes: Avenida Cristóbal Colón 5090
- Las Condes: San Damián 20
- Maipú: Avenida Pajaritos 2340
- La Reina: Avenida Francisco Bilbao 7391
- Providencia: Los Leones 1160
- Macul: Avenida Macul 2555
- Lo Barnechea: Avenida La Dehesa 457
- La Florida: Avenida La Florida 9497
- Colina: Camino Chicureo esquina Los Ingleses, local 1
- Vitacura: Avenida Vitacura 6345
- Vitacura: Avenida Vitacura 3619
- Santiago: Avenida Portugal 480
Salcobrand
- Las Condes: Avenida Las Condes 12145
- Las Condes: Avenida Padre Hurtado 40
- Las Condes: Avenida Cristóbal Colón 4299-4317
- Lo Barnechea: Santa Blanca 1996
- Providencia: Avenida Manuel Montt 1140
- Santiago: Avenida Portugal 174
- San Bernardo: General Velásquez 9981