Farmacias de turno este viernes 18 y sábado 19 en Santiago: Revisa aquí el listado completo

Por ser feriados irrenunciables, la mayoría de las farmacias estarán cerradas en estas jornadas, salvo las que estarán de turno y permanecerán con atención al público durante las 24 horas.

Este viernes 18 y sábado 19 de septiembre son feriados irrenunciables en Chile por motivo de las Fiestas Patrias.

Esto significa que el comercio tradicional y las grandes cadenas deben permanecer cerrados, con excepciones muy específicas contempladas por la ley.

Por esta razón, la mayoría de las farmacias no estarán funcionando en estas jornadas, salvo las que estarán de turno y permanecerán con atención al público durante las 24 horas.





Revisa las farmacias que atenderán el 18 y 19 de septiembre en Santiago

Farmacias Cruz Verde

La Florida: Avenida La Florida 9385

Avenida La Florida 9385 La Florida: Vespucio 7500

Vespucio 7500 La Reina: Avenida Príncipe de Gales 8481, local 1

Avenida Príncipe de Gales 8481, local 1 Las Condes: Avenida Cristóbal Colón 6071

Avenida Cristóbal Colón 6071 Las Condes: Camino El Alba 11101

Camino El Alba 11101 Lo Barnechea: Avenida La Dehesa 1751

Avenida La Dehesa 1751 Macul: Avenida Macul 2841

Avenida Macul 2841 Macul: Avenida Macul 4105

Avenida Macul 4105 Ñuñoa: Avenida Irarrázaval 4949

Avenida Irarrázaval 4949 Providencia: Avenida Eliodoro Yáñez 1281

Avenida Eliodoro Yáñez 1281 Vitacura: Vitacura 6602

Vitacura 6602 Huechuraba: Avenida Pedro Fontova 7523

Avenida Pedro Fontova 7523 Independencia: Independencia 2127

Independencia 2127 La Cisterna: Elías Fernández Albano 27

Elías Fernández Albano 27 Lo Prado: San Pablo 6256

San Pablo 6256 Maipú: Avenida Los Pajaritos 2222

Avenida Los Pajaritos 2222 Puente Alto: Avenida Concha y Toro 398, Plaza Puente Alto

Avenida Concha y Toro 398, Plaza Puente Alto San Bernardo: Eyzaguirre 307

Eyzaguirre 307 San Miguel: Gran Avenida 6001

Gran Avenida 6001 Santiago: Portugal 175

Farmacias Ahumada

Ñuñoa: Irarrázaval 4221

Irarrázaval 4221 Las Condes: Avenida Cristóbal Colón 5090

Avenida Cristóbal Colón 5090 Las Condes: San Damián 20

San Damián 20 Maipú: Avenida Pajaritos 2340

Avenida Pajaritos 2340 La Reina: Avenida Francisco Bilbao 7391

Avenida Francisco Bilbao 7391 Providencia: Los Leones 1160

Los Leones 1160 Macul: Avenida Macul 2555

Avenida Macul 2555 Lo Barnechea: Avenida La Dehesa 457

Avenida La Dehesa 457 La Florida: Avenida La Florida 9497

Avenida La Florida 9497 Colina: Camino Chicureo esquina Los Ingleses, local 1

Camino Chicureo esquina Los Ingleses, local 1 Vitacura: Avenida Vitacura 6345

Avenida Vitacura 6345 Vitacura: Avenida Vitacura 3619

Avenida Vitacura 3619 Santiago: Avenida Portugal 480

Salcobrand