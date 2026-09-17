Bonos y beneficios para cobrar antes de Fiestas Patrias: Los 5 aportes económicos que puedes recibir

Destinados a distintos grupos, desde menores de edad hasta pensionados, existen diversos aportes económicos que pueden ayudar a aliviar los gastos de septiembre y las celebraciones de Fiestas Patrias. Revisa a continuación cuáles son y sus principales requisitos.

Quedan apenas unos días para que comiencen las Fiestas Patrias, celebración que trae consigo un gasto extra en el bolsillo de los chilenos.

Sin embargo, existen diversos bonos y beneficios destinados a miles de familias, los que se entregan según distintos criterios, como ser trabajador del sector público, pensionado o tener cargas familiares menores de edad.

Revisa a continuación el detalle de los aportes económicos que entrega el Estado durante la primera quincena de septiembre.





Bonos y beneficios que llegan antes de Fiestas Patrias

Bono Apoyo Niñez

Este nuevo aporte económico entregará $30.000 por vez única a las personas que tengan a su cargo un niño o niña de hasta 13 años de edad al 1 de junio de 2026.

Él o la beneficiaria debe pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables del país según el Registro Social de Hogares. Sin embargo, el bono se entregará por orden de priorida,d según si la madre también recibe alguna de estas ayudas:

Persona que perciba el Subsidio Familiar del niño o niña. Beneficiario de la Asignación Familiar o Maternal. Beneficiario del subsidio para personas con discapacidad mental o para personas con discapacidad física o sensorial severa. Integrantes de familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades. Si no aplica ninguna de las situaciones anteriores, el pago corresponderá al jefe o jefa de hogar registrado en el RSH.





Aguinaldo Fiestas Patrias para pensionados

Este beneficio lo recibirán todas aquellas personas que, al 31 de agosto de este año, sean pensionadas de las entidades:

Instituto de Previsión Social (IPS): Con PGU, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, ex cajas de pensiones de leyes de reparación.

(IPS): Con PGU, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, ex cajas de pensiones de leyes de reparación. Dipreca y Capredena.

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

(ISL) Mutualidades de Empleadores de la Ley de Accidentes del Trabajo. AFP, siempre que también reciban la PGU, el Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con garantía estatal.

De igual forma, serán receptores del beneficio aquellas personas a quienes les corresponde el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Aguinaldo Fiestas Patrias para el sector público

Si eres trabajador del sector público, este año el aguinaldo de Fiestas Patrias será de $63.645 o $91.682, según tu remuneración mensual.

En caso de que tu sueldo líquido sea igual o inferior a $1.060.493, obtendrás el monto mayor. En cambio, si tu sueldo es mayor, recibirás la cifra más baja.

Bono Logro Escolar 2026

Este año el Ministerio de Desarrollo Social informó que el Bono Logro Escolar, destinado al 30% de los alumnos más vulnerables del país de entre 5to básico y 4to medio, será a contar del lunes 14 de septiembre.

Respecto al monto, este dependerá de si el alumno se encuentra dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción, quienes recibirá $85.057, o dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción, que les darán $51.036.

Aportes recurrentes del Estado

En el mes de septiembre también se entregan los siguientes beneficios: