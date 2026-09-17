Retiran protección del monumento a Baquedano en Plaza Italia: Cuenta con material antigrafitis

La ceremonia oficial será este sábado en el desfile organizado por la municipalidad de Providencia y el Ejército de Chile, donde escuelas matrices rendirán homenaje al general.

El monumento al general Baquedano quedará al descubierto y sin barreras protectoras desde este sábado 19 de septiembre, luego de la Parada Militar.

La estatua ubicada en Plaza Italia de momento solo cuenta con vayas a su alrededor y será protagonista del desfile organizado por la municipalidad de Providencia y el Ejército de Chile.

La ceremonia, que tradicionalmente se realizaba en el frontis de la municipalidad, reunirá a más de 2 mil efectivos de las escuelas matrices del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, quienes rendirán honores a partir de las 15:00 horas.





El monumento fue dañado durante el contexto de las manifestaciones del estallido social de 2019 y fue retirada del lugar en marzo de 2021 para su restauración por decisión del Consejo de Monumentos Nacionales.

Retiro de barreras y material antigrafiti

La estatua del general Manuel Baquedano regresó a inicios de marzo a Plaza Italia, a cinco años de su retiro por daños, y en su instalación contó con muros de protección alrededor.

El proceso de restauración incluyó el retiro de 23 capas de pintura para recuperar su color original de andesita verde.

Además, se le aplicó un material antigrafiti, para que, en caso de que sufra rayados, pueda ser limpiado con mayor facilidad.

Por otra parte, se informó que se reforzará la seguridad en cercanías de la Plaza Italia, pero de momento no se instalarán vallas.