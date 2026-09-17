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Fatal balacera en Quinta Normal: Motociclista murió y hombre se encuentra internado tras tiroteo

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Una fatal balacera se registró la madrugada de este jueves en la comuna de Quinta Normal, terminando en un doble homicidio que dejó a una persona fallecida en el lugar y a otra fuera de riesgo vital pero internada en un centro asistencial. De momento se desconoce la identidad del fallecido y el motivo del incidente. La policía está investigando y revisando cámaras de seguridad aledañas para obtener más antecedentes.

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