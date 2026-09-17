17/ 09/ 2026 07:36

Fatal balacera en Quinta Normal: Motociclista murió y hombre se encuentra internado tras tiroteo

Una fatal balacera se registró la madrugada de este jueves en la comuna de Quinta Normal, terminando en un doble homicidio que dejó a una persona fallecida en el lugar y a otra fuera de riesgo vital pero internada en un centro asistencial. De momento se desconoce la identidad del fallecido y el motivo del incidente. La policía está investigando y revisando cámaras de seguridad aledañas para obtener más antecedentes.