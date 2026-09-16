Naya Fácil revela su regla de oro para manejar el dinero tras gastar $300 mil en un día: “No puedo derrochar”

La influencer compartió sus recomendaciones financieras y lanzó un mensaje a quienes la critican y cuestionan el origen de su dinero.

Naya Fácil conversó con sus seguidores en la previa de una nueva celebración de Fiestas Patrias y les compartió sus consejos financieros.

La influencer se sinceró luego de varias críticas que recibió tras mostrar una jornada de compras que tuvo en distintos centro comerciales capitalinos.

A raíz de eso, le habló su público para darle recomendaciones y explicar cómo logra generar dinero y vivir como influencer.





“Existe algo en el mundo financiero que yo lo aprendí por la ley de la vida. Nadie me lo enseñó, ni fui a clases, ni nada. Pero yo lo aprendí porque, ¿qué mejor escuela que la ley de la vida? La vida en la mejor escuela”, inició reflexionando.

En esa línea, puso de ejemplo lo que vivió en el día, donde aseguró que desembolsó una importante cantidad de dinero.

“Hoy día gasté mucho en el mall. O sea, gasté 200 lucas más quizá en un rato en el mall. Entre comiditas y cositas que me voy a comprar, 250, 300, pongámosle“, agregó.

Sin embargo, explicó el método que utiliza para no considerar esas compras como un gasto, pues “hay algo que uno debe recuperar. Si puedes tener ganancias recuperando mejor, pero tú tienes que recuperar lo que gastas el mismo día o lo antes posible”.

“Esa es una ley que yo he aplicado en mi vida. Yo no puedo derrochar si yo no estoy recuperando. Para mí eso es pérdida, es un gasto”, aseguró.

Naya Fácil reveló de qué vive

Por otra pare, Naya Fácil contestó a una pregunta recurrente entre sus seguidores y reveló de qué vive y de dónde salen sus ingresos para costear su nivel de vida.

La influencer explicó que ha incursionado en diferentes áreas como participación en casinos online o “en otras ocasiones lo he vivido con mi rifa, en otras ocasiones lo he vivido con publicidad, y en otras ocasiones de otras maneras”.

También aprovechó para enviar un mensaje a quienes permanentemente la critican o cuestionan el origen de su dinero y la forma en que maneja sus finanzas.

“Veo muchos comentarios como de, ¿qué vive ella o qué hace? Las personas que hablan eso, dedíquense a estudiar un poco mi historia. Evalúenme. ¿Cuántas publicidades hago al día? ¿Cuántas historias subo?”, lanzó.

“Vean ustedes cómo también vivo una influencer. Porque qué fácil es decir, no hace nada. Pero quien realmente ve la historia se da cuenta que uno sí también busca la manera de generar, obviamente con lo que me gusta, que son las redes sociales”, puntializó.