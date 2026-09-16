Puede superar los 26°: Zona central tendrá un aumento de temperaturas y registraría ola de calor

Allison Göhler explicó las condiciones presentes en la zona central y el aumento que se ha registrado de las temperaturas, lo que podría generar un nuevo evento de calor.

Allison Göhler actualizó el pronóstico del tiempo luego de que se presentará el primer día de una probable ola de calor en la zona central.

Según adelantó la meteoróloga de Chilevisión, este miércoles las temperaturas continuarán elevadas durante esta jornada en la zona central del país , con máximas que podrían superar los 26° en Santiago.

Este escenario se da luego de los 27,8°C registrados el día anterior y mantiene bajo monitoreo la posibilidad de que se configure una nueva ola de calor.





En Santiago, las condiciones se mantendrán estables durante esta jornada, con predominio de cielos despejados y temperaturas elevadas.

¿Nueva ola de calor en la zona centro?

Uno de los puntos en los que reparó la experta fue la posibilidad de que estas temperaturas den paso a un nuevo evento de calor en Santiago.

Según lo explicado, si la máxima de este miércoles supera los 26°C, se podría considerar un segundo día de ola de calor.

“Depende de la máxima de hoy. Si el día superamos los 26 grados, podríamos hablar de un segundo día de ola de calor. Porque recuerden que se necesitan tres, entonces iríamos en un golpe de calor”, expuso.

Sin embargo, para confirmar este tipo de evento se necesitan tres jornadas consecutivas que cumplan con los umbrales de temperatura establecidos.

“Ahora es un pequeño golpe, un evento de calor, llevamos recién un día. Todavía falta ver qué va a pasar hoy”, adelantó.

Por otra parte, Göhler comentó que en sectores costeros de la zona central, la vaguada costera podría generar nubosidad durante la mañana, especialmente en áreas de la región de Valparaíso, como San Antonio.

No obstante, se espera que estas condiciones se disipen parcialmente durante la tarde, permitiendo la aparición del sol.