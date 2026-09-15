Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: cuánto se paga y quiénes lo reciben

La celebración patria genera un gasto extra en el bolsillo de los chilenos. Revisa acá quiénes reciben este beneficio.

Solo unos días restan para que comiencen las Fiestas Patrias 2026, donde este año los festejos patrios se concentrarán en tres días: viernes 18, sábado 19 y domingo 20.

La inminente celebración en el próximo fin de semana largo también generará un gasto extra en el bolsillo de los chilenos.

Por esta razón, el aguinaldo de Fiestas Patrias es una importante ayuda económica que obtiene el sector público.





¿A cuánto asciende el aguinaldo de Fiestas Patrias al sector público?

Para este 2026, el aguinaldo para el sector público por Fiestas Patrias es el siguiente:

Para remuneraciones líquidas iguales o inferiores a $1.060.493 en agosto: $91.682.

Para remuneraciones líquidas superiores a $1.060.493 en agosto: $63.645.

Por su parte, para las personas pensionadas del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores, al 31 de agosto de 2026, recibirán $25.280.

Sin embargo, el monto aumentaría $12.969 por cada persona si es que el beneficiario cuenta con Asignación Familiar o Maternal vigente.