Emergencia por emanación de gas en San Bernardo: Trabajadores aseguran haber escuchado explosiones

El aviso lo dieron trabajadores del sector, que reportaron sonidos de explosiones al interior de una empresa.

Distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo se encuentran atendiendo una emergencia por emanación de gas registrada en un sector industrial de la comuna.

El reporte ocurrió en horas de la tarde en calle Lago Riñihue.

Las autoridades fueron avisadas por trabajadores del sector, quienes daban cuenta de su preocupación por supuestos sonidos de explosiones.

En concreto, las detonaciones se habrían registrado al interior de una empresa del lugar.

A raíz de lo anterior, voluntarios trabajaban en establecer las causas y medir los niveles de gas en el aire utilizando una sonda flexible.

En desarrollo…