Últimas semanas para postular: Fondo de Apoyo al cine chileno entrega $70 millones

Hasta el 30 de septiembre permanecerá abierta la convocatoria, que seleccionará dos largometrajes nacionales y entregará la millonaria cifra a cada uno para fortalecer sus estrategias de distribución, difusión y promoción.

Quedan pocas semanas para postular al Fondo de Apoyo al Cine BancoEstado 2026. Hasta el próximo 30 de septiembre, largometrajes chilenos de ficción, documental y animación podrán participar en el proceso, que este año entregará un total de $140 millones a dos proyectos seleccionados.

La iniciativa, que se desarrolla desde hace más de dos décadas, busca contribuir a que las producciones audiovisuales chilenas lleguen a nuevas audiencias y fortalezcan su presencia en salas de cine.

Podrán postular películas que cuenten con compromiso de exhibición en salas nacionales. Los dos proyectos seleccionados recibirán $70 millones cada uno para desarrollar sus estrategias de distribución, difusión y promoción.





Un jurado con trayectoria nacional e internacional

La evaluación de los proyectos estará a cargo de un jurado integrado por la periodista y crítica de cine Ana Josefa Silva; el crítico y curador argentino Luciano Monteagudo; y los representantes de BancoEstado Verónica Pinilla y Camilo Vio.

Ana Josefa Silva es presidenta del Círculo de Críticos de Arte de Chile, ganadora del Premio APES 2005 y cuenta con una extensa trayectoria como editora y comentarista cultural en destacados medios nacionales.

Luciano Monteagudo, en tanto, ha desarrollado una amplia carrera vinculada a la programación, curaduría y difusión cinematográfica. Fue director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y actualmente se desempeña como delegado oficial en Argentina y Uruguay del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Las bases, requisitos y antecedentes de la convocatoria están disponibles en www.culturabancoestado.cl. Los proyectos seleccionados serán dados a conocer entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.