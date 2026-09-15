Detenido logra escapar en La Pintana luego de que perros callejeros atacaran a Carabineros

Tras un control, los uniformados comprobaron que el individuo tenía una orden de detención pendiente por microtráfico.

Un sujeto, que había sido detenido por Carabineros en la comuna de La Pintana, logró escapar luego que los funcionarios policiales fueran atacados por perros callejeros.

Radio Bío Bío indicó que los policías realizaban fiscalizaciones en el sector de la calle General Arriagada. Ahí, al momento de controlar a un sujeto, el sistema arrojó una alerta.





Se constató que el individuo tenía una orden de detención pendiente por microtráfico, por lo cual fue aprehendido y esposado en la vía pública.

Sin embargo, cuando los funcionarios coordinaban el traslado del detenido, perros callejeros se abalanzaron contra los uniformados.

Esta situación provocó que el detenido lograra escapar y se mantiene prófugo, motivo por el cual se ha desplegado un importante operativo en el sector sur de la capital.