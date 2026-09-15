Incendio afecta a bodega en pleno centro de Santiago: 12 compañías de Bomberos trabajan en el lugar

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el recinto almacenaba elementos de protección personal para trabajadores de seguridad, entre ellos ropa y otros implementos.

Un incendio estructural se registra durante la mañana de este martes en una bodega ubicada en la intersección de San Diego con calle Santiago, en el centro de Santiago.

Hasta el lugar llegaron 12 compañías de Bomberos para combatir las llamas, mientras Carabineros mantiene cortes y desvíos de tránsito para facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el recinto almacenaba elementos de protección personal para trabajadores de seguridad, entre ellos ropa y otros implementos.

El incendio también generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago y un persistente olor a plástico quemado.

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