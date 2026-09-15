Avisan por probabilidad de nieve para dos regiones del norte este 18 de septiembre

Debido a la presencia de vaguada en altura, el organismo emitió un aviso ante la posibilidad de que caiga nieve en sectores cordilleranos de la zona norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por posibles nevadas que se presentarán en dos regiones del norte del país para el 18 de septiembre.

El organismo alertó por probabilidad de “nevadas normales a moderadas” debido al fenómeno de vaguada en altura.

El fenómeno estará presente desde la mañana del jueves 17 hasta la madrugada del viernes 18 de septiembre.





La DMC también señaló que para esos días existe la probabilidad de desarrollo de ventisca en las mismas zonas en las que se espera nieve.

Regiones y montos estimados de nieve en centímetros

Según la Dirección Meteorológica de Chile las regiones afectadas con probabilidad de nieve son Arica y Tarapacá.

En ambas, las zonas en las que se proyecta la caída de nieva son tanto para cordillera como en la isoterma cera.

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: 5-12 cm.

Isoterma cero: 4200-4700 m.

Región de Tarapacá