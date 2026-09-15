Fondas Fiestas Patrias 2026: Precios, horarios y lugares en Santiago y La Florida

Revisa las principales alternativas, artistas invitados, cuánto cuesta la entrada, dónde estarán ubicadas y en qué horario funcionarán las distintas alternativas.

Durante las Fiestas Patrias 2026, quienes quieran celebrar en la región Metropolitana tendrán distintas alternativas para disfrutar de las tradicionales fondas.

Santiago y La Florida tendrán algunas de de las principales atracciones para estas fechas, con actividades que combinan música en vivo, gastronomía típica, juegos criollos y espacios para la familia.

Las actividades se desarrollarán principalmente entre el 17 y el 20 de septiembre en donde distintos recintos abrirán sus puertas para recibir a quienes quieran celebrar las Fiestas Patrias.





En Santiago, una de las principales alternativas será la tradicional celebración en el Parque O’Higgins, que reunirá durante varios días música, comida y distintos espectáculos.

Por su parte, La Florida también contará con diferentes panoramas. Entre ellos se encuentran eventos como la Fonda Doña Florinda, en el Parque Los Héroes, y la Fiesta de la Chilenidad en Hacienda Tobalaba.

La Gran Fonda de Chile — Parque O’Higgins

El Parque O’Higgins abrirá sus puertas para la Gran Fonda de Chile que tendrá programación para toda la familia.

Las entradas se encuentran disponibles en ticketplus.cl.

Se presentarán artistas como Santaferia, Los Viking’s 5, Jairo Vera, Noche de Brujas, Luis Lambis, Young Cister, Zúmbale Primo, Leo Rey, Cachureos y Los Jaivas, entre otros.

Lugar: Parque O’Higgins, Santiago.

Fechas: 17 al 20 de septiembre , desde las 12:00 hasta las 02:00 horas en las jornadas principales.

, desde Precio: $14.950 entrada general en preventa; $11.500 para niños y adultos mayores. Durante los días del evento, el valor sube a $16.000 general y $13.000 para niños y adultos mayores. Acceso gratuito: menores de 12 años y adultos mayores de 65 años que ingresen antes de las 14:00 horas.

Fonda Doña Florinda — La Florida

La Fonda Doña Florinda contará con shows de artistas comoChico Trujillo, Amar Azul, Damas Gratis, Ráfaga y Zúmbale Primo.

Entradas disponibles a través del sistema puntoticket.cl.

Lugar: Parque Los Héroes, San Jorge #1975. Cercano a las líneas 4, 4A y 5 del Metro.

Fechas: 18 al 20 de septiembre .

. Precio: $16.000 en preventa hasta el 13 de septiembre; $19.000 precio regular. Niños: $6.000.

Fiesta de la Chilenidad — Hacienda Tobalaba

La Fiesta de la Chilenidad se desarrollará en la Hacienda Tobalaba desde el 17 al 20 de septiembre.

Se presentarán artistas como Villa Cariño, Combo Tortuga, Shamanes, Amérika’n Sound, Garras de Amor y Sonora Malecón.

Las entradas se encuentran disponibles en el sistema mientradachile.cl