Vuelve el fenómeno a Chilevisión: La casa más famosa del mundo abrirá su puertas

Los interesados en ser parte del programa de televisión ya pueden realizar las postulaciones. Entérate de los detalles de la nueva edición del reality que revolucionará la televisión chilena.

Hace tres años, Chile abrió por primera vez la puerta de la casa más famosa del mundo, donde 18 desconocidos vivieron una experiencia límite que cambió sus vidas para siempre.

Rompieron prejuicios, mostraron diversas realidades y protagonizaron momentos que quedaron para siempre en la retina de la audiencia, y en la historia de la televisión chilena.

Ahora vuelve a las pantallas de Chilevisión este formato de telerrealidad que rompió esquemas y abrió una nueva etapa para la industria.

El fenómeno regresa a Chilevisión

Cuando los televidentes encendían sus pantallas y sintonizaban en sus celulares un formato nunca visto y que debutaba en la estación de avenida Pedro Montt, de inmediato se convirtió en un fenómeno prácticamente ineludible.

Constanza Capelli, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Skarleth Labra, Raimundo Cerda y Trinidad Cerda fueron algunos de los nombres que dieron vida a la primera edición del programa y que crearon comunidades virtuales a lo largo de la temporada.

Todos ellos son prueba que, proyectando autenticidad y mostrando el sello que los hace únicos, una figura de reality puede desarrollar una marca que, con el tiempo, puede derivar en una carrera en televisión, en la música o en el baile.

¿Quieres entrar al reality?

“No es ficción, es realidad”. Con ese lema, Chilevisión anunció un nuevo reality show y cuya primera fase de postulaciones inició este lunes 14 de septiembre.

En esta etapa inicial, los interesados deberán realizar su postulación en el sitio web de Chilevisón, donde tendrán que completar un formulario con sus antecedentes y material de presentación.

Entre los requisitos se encuentra el envío de una fotografía, además de un video de presentación de hasta 4 minutos, que tendrá que incluir las cualidades que te harían merecedor de formar parte del elenco.

“Describe cómo eres” y “¿cómo te desenvuelves socialmente?”, son otras de las preguntas que incluye el formulario, el que ya está disponible en nuestra página.