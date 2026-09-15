Vuelve el Peaje a Luca: Revisa los horarios y autopistas con rebaja durante Fiestas Patrias

Entre el 17 y el 20 de septiembre más de 400 mil automóviles saldrán de la capital, por lo que esta iniciativa busca mitigar la congestión en las principales autopistas de la zona central.

Más de 400 mil vehículos saldrán esta semana por las principales carreteras de Santiago por motivo de Fiestas Patrias, por lo que la iniciativa Peaje a Luca busca ser una medida de mitigación ante el masivo éxodo de la capital.

Se trata de una rebaja de un 50% en tres de las principales autopistas del país durante la madrugada y restricción para el tránsito de camiones durante el día, además del reforzamiento de los vehículos de asistencia en rutas.