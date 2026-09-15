Vuelve el Peaje a Luca: Revisa los horarios y autopistas con rebaja durante Fiestas Patrias
Entre el 17 y el 20 de septiembre más de 400 mil automóviles saldrán de la capital, por lo que esta iniciativa busca mitigar la congestión en las principales autopistas de la zona central.
Más de 400 mil vehículos saldrán esta semana por las principales carreteras de Santiago por motivo de Fiestas Patrias, por lo que la iniciativa Peaje a Luca busca ser una medida de mitigación ante el masivo éxodo de la capital.
Se trata de una rebaja de un 50% en tres de las principales autopistas del país durante la madrugada y restricción para el tránsito de camiones durante el día, además del reforzamiento de los vehículos de asistencia en rutas.
Horario y rutas con Peaje a Luca
Revisa los días y horarios del Peaje a Luca en la región Metropolitana:
Ruta 5 Norte en peaje Las Vegas en ambos sentidos
- Jueves 17 de 07:00 a 13:00 horas.
- Viernes 18 de 7:00 a 10:00 horas.
Ruta 68 en peajes Lo Prado y Zapata en dirección a la costa
- Jueves 17 de 07:00 a 13:00 horas.
- Viernes 18 de 7:00 a 10:00 horas.
Ruta 5 Sur en peaje Angostura en ambos sentidos
- Jueves 17 de 07:00 a 13:00 horas.
Para el retorno después de las Fiestas Patrias, desde el Ministerio de Transportes informaron que se aplicará la misma medida durante el domingo 20 de septiembre.
Tarifas especiales para camiones y fiscalizaciones en ruta
El plan también contempla un descuento del 50% en la tarifa para camiones de dos o más ejes. Este incentivo operará en horario nocturno, entre las 00:00 y las 07:00 horas del jueves 17 y viernes 18.
Para despejar las rutas a vehículos particulares, los camiones enfrentarán restricción de tránsito el jueves 17 entre 12:00 y 19:00 horas. La exigencia se repetirá el viernes 18 de 09:00 a 15:00 horas en sectores delimitados de las rutas 5 Norte, 68 y 5 Sur.
“Carabineros estará desplegado a nivel nacional mediante el servicio Ruta Segura, reforzando la prevención y seguridad en las principales rutas“, informó el jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma.
El Ministerio de Transportes, finalmente, mantendrá un operativo especial con más de 7 mil fiscalizaciones a buses interurbanos y rurales a lo largo del país, proceso que se extenderá de manera continua hasta el domingo 20 de septiembre.