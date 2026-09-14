“Vive tu 18 en la RM 2026”: Lanzan guía con 40 fondas y panoramas para disfrutar las Fiestas Patrias en Santiago

El folleto gratuito y desplegable reunirá 40 eventos dieciocheros en distintas comunas de la Región Metropolitana, con direcciones, valores y fechas incluidas.

El Gobierno de Santiago, junto a su Corporación Regional, afina los detalles para el lanzamiento de “Vive tu 18 en la RM 2026”, una completa guía con fondas y panoramas para disfrutar estas Fiestas Patrias en la capital.

La guía consiste en un folleto desplegable y gratuito diseñado para que residentes y visitantes puedan conocer y planificar este fin de semana dieciochero.

De acuerdo al Gobierno de Santiago, la publicación reúne una selección de 40 fondas, celebraciones tradicionales, actividades familiares y otros panoramas disponibles en las diferentes comunas de la capital.

Además, la guía incorpora información de utilidad para organizar la salida, como direcciones, valores y fechas de las actividades, siendo una opción perfecta para comparar distintas alternativas.

¿Buscas panorama para Fiestas Patrias? Así ves la guía Vive tu 18 en la RM 2026

Puedes descargar e imprimir la guía en los sitios web del Gobierno de Santiago, Corporación RM y Visit Santiago.

También puedes revisar el detalle a continuación:

Buin – “Fondas oficiales de Buin”: 18 al 20 de septiembre, Km 32, Caletera 5 Sur.

Cerrillos – “Fonda Oficial Cerrillos”: 17 al 20 de septiembre, Parque San Luis Orione, Av. Lonquén #1558. Entrada $10.000.

Colina – “130 cuecas para Colina”: 12 de septiembre, Plaza de Armas de Colina. Gratuita.

Curacaví (varias fondas):

“Fiesta Costumbrista”: 18 y 19 de septiembre, Cancha de Lo Prado. Entrada $1.000.

“Fiesta de la chilenidad”: 18 al 20 de septiembre, Estadio CD Las Taguas. Gratuita.

“Feria Costumbrista”: 18 y 19 de septiembre, JJVV Colo Colo.

El Bosque – “22° Fiesta Costumbrista”: 12 y 13 de septiembre, Plaza Lo Lillo. Gratuita.

El Monte – “Calentando el 18”: 13 de septiembre, Plaza Independencia. Gratuita.

Huechuraba (dos actividades):

“Feria Costumbrista”: 17 de septiembre, Plaza Cívica. Gratuita.

“El Pebre Más Grande de Chile”: 14 de septiembre, Plaza Cívica. Gratuita.

Independencia – “Fonda Doña Rosa”: 18 y 20 de septiembre, Hipódromo Chile. Entrada $18.400 / niños $6.000.

Isla de Maipo – “Fiesta Criolla”: 18 y 19 de septiembre, Estadio Municipal. Entrada $2.000.

La Pintana – “Fiesta Costumbrista 2026”: 12 y 13 de septiembre, Club de Campo La Pintana. Entrada $4.000.

La Reina | Las Condes | Vitacura – “Semana de la Chilenidad 2026”: 12, 13 y 16 al 20 de septiembre, Parque Padre Hurtado. Entrada $13.142 / niños $6.571.

Lampa – “Santa Elena, La Gran Fonda de Lampa”: 18 y 19 de septiembre, Santa Rosa de Santiago #1944. Entrada $7.000.

Lo Barnechea – “Viva Chile 2026”: 17 al 20 de septiembre, Explanada El Rodeo. Gratuita.

Lo Prado – “Feria Criolla”: 17 de septiembre, Frontis Municipal, San Pablo #5959. Gratuita.

Macul – “Gran Fonda Macul en movimiento”: 17 de septiembre, Cancha Campo Lindo. Gratuita.

Maipú (dos actividades):

“Fiesta Costumbrista”: 18 al 20 de septiembre, Plaza Mayor. Gratuita.

“Fonda Terremoto Mayor” (exclusivo adultos mayores): 17 de septiembre, Explanada Plaza de Maipú. Gratuita.

María Pinto – “Fiesta de la Chilenidad”: 18 y 19 de septiembre, Campo deportivo San Pedro. Gratuita.

Melipilla – “8° Fiesta de la chilenidad”: 17 al 20 de septiembre, costado Club Aéreo. Entrada $12.000.

Ñuñoa – “Fonda Ñuñoa Corazón de Chile”: 17 al 20 de septiembre, Parque Estadio Nacional. Entrada $11.500.

Paine – “Fiestas Patrias en Paine”: 17 al 20 de septiembre, Estadio Municipal Tricolor. Gratuita.

Pedro Aguirre Cerda – “Fiesta de la Chilenidad”: 12 de septiembre, Estadio La Marina. Gratuita.

Peñaflor – “2° Fiesta Costumbrista”: 18 al 20 de septiembre, Parque El Trapiche. Entrada $8.000.

Pirque – “La Fonda del Pueblo”: 18 al 20 de septiembre, Pueblito de Artesanos, Parque Vicente Huidobro. Gratuita.

Providencia – “Fonda Lady Inés”: 18 al 20 de septiembre, Parque Inés de Suárez. Gratuita.

Pudahuel – “Fondahuel”: 17 y 18 de septiembre, Explanada Parque Santiago Amengual. Gratuita.

Puente Alto (dos fondas):

“Gran Fonda Las Vizcachas 2026”: 18 y 19 de septiembre, Pueblito Las Vizcachas. Entrada $15.000.

“Fonda Municipal La Vuelta de Raco”: 18 al 20 de septiembre, Pueblito Las Vizcachas. Gratuita.

Recoleta – “Carnaval Dieciochero”: 17 al 20 de septiembre, Estadio Leonel Sánchez. Entrada $12.000.

Renca – “Gran Fonda Familiar Renca 2026”: 18 al 20 de septiembre, Parque Las Palmeras, Av. Dorsal #3867. Entrada $5.000.

San Joaquín – “Cuecazo territorial”: 12 al 16 de septiembre, Juan Planas / Central Castelar Norte (16 sept).

San José de Maipo – “Fiesta Costumbrista de la Esquila”: 26 de septiembre, El Relvo. Gratuita.

San Miguel – “Tiquiti fonda de Snoopy”: 12 de septiembre, Plaza Cívica. Gratuita.

Santiago (dos actividades):

“Fonda Parque O’Higgins”: 17 al 20 de septiembre, Parque O’Higgins. Entrada $16.000.

“Tour Edición Especial Fiestas Patrias”: 5, 12 y 26 de septiembre, Oficina de Turismo Plaza de Armas. Gratuita, previa inscripción.

Talagante – “Fiesta de la chilenidad, mejor para todos”: 17 al 20 de septiembre, Esmeralda esquina República. Gratuita.

Tiltil – “Fiesta de la chilenidad en Tiltil”: 17 y 18 de septiembre, Parque Manuel Rodríguez, Ruta G-16 km 16. Gratuita.