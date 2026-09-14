“Súper en desacuerdo”: Nueva participante abandonó Fiebre de Canto y desató fuerte polémica

Tras la inesperada renuncia de una participante, Juan Pablo “Jota” Saavedra pidió la palabra y transparentó el verdadero motivo detrás de su salida del estelar de Chilevisión.

La noche de este domingo, Fiebre de Canto despidió a una de sus participantes con polémica incluida, pues decidió abandonar el programa y su compañero lanzó un inesperado comentario.

El momento tuvo lugar hacia el final del capítulo, cuanto Catalina Pulido y Juan Pablo “Jota” Saavedra esperaban la deliberación del jurado para conocer cuál de los dos sería el nuevo eliminado.

Cata Pulido renunció a Fiebre de Canto

El momento tuvo un drástico giro cuando la panelista de farándula, antes de conocer la decisión, pidió la palabra para comunicar su renuncia al estelar de talentos de Chilevisión.

“No es necesario que ustedes voten por nadie porque yo hoy tenía presupuestado retirarme, así que Jotita, te dejo lugar. Obviamente no me iban a salvar, pero no importa”, lanzó.

Pulido agradeció a la producción y manifestó su admiración hacia Verónica Villarroel: “Estoy muy honrada de haber podido estar arriba de un escenario con gente tan importante como ustedes… sobre todo con usted, maestra”.

Al ser consultada por Diana Bolocco si estaba segura de la decisión, añadió que “mañana tengo un viaje, estoy de cumpleaños, estoy en otra”. “No sé si quiero volver… ni siquiera a Chile”, dijo entre risas.





La advertencia de Jota Saavedra

Saavedra, por su parte, pidió la palabra y apuntó contra el jurado del programa como uno de los responsables de su salida, pues deslizó descontento entre los participantes por las calificaciones.

““(Catalina) es una mujer maravillosa. Hemos tenido el placer de conocerla tanto acá adentro como afuera“, comenzó diciendo, antes de lanzar su argumento hacia producción.

“Y siento que también tengo que comunicarle a todos que la razón por la que ella se está yendo es porque estamos todos los participantes súper en desacuerdo con cómo se ha votado a cada uno. Así que tómenlo en cuenta”, añadió Jota.

“Esto no es una crítica, pero es importante”, añadió. “Porque si una participante como ella se va es porque algo está sucediendo y no se están tomando las medidas pertinentes“, subrayó el participante.

La conductora, por su parte, aclaró que, como el capítulo estaba terminando, no podían ahondar en el tema, aunque adelantó que lo harían en los próximos capítulos.