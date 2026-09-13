13/ 09/ 2026 22:52

Caso Mariana Sepúlveda: Conoce la declaración del autor confeso y las imágenes inéditas de la casa que sigue siendo investigada

El 29 de agosto de 2008 Mariana Sepúlveda salió de su hogar y no se volvió a saber de ella. Ahora, se cumple una semana desde que un vecino confesó ser el autor de su desaparición, sin embargo, fue puesto en libertad tras la preescripción del delito, por lo que la familia apelará para esclarecer los hechos. CHV Noticias accedió a la declaración de este sujeto y a imágenes de la casa que sigue siguiendo periciada en la actualida.