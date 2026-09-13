María José Quintanilla se sincera sobre rumores de su vida privada: “Me embarazaron ocho veces”

La cantante abordó las especulaciones que circulan sobre su matrimonio y eventual maternidad y contó cómo se toma los rumores de su vida privada.

María José Quintanilla se refirió a los recurrentes rumores que han circulado en torno a su vida personal, especialmente aquellos relacionados con una supuesta separación de su esposo, Eduardo Carrasco, y especulaciones sobre su eventual embarazo.

La artista aseguró que no le molesta que exista interés por su vida privada, aunque cuestionó que este aspecto termine adquiriendo mayor relevancia que su trayectoria profesional.

“A mí nunca me ha molestado que se hable de mi vida personal, porque el día que me moleste es porque algo está pasando. Primero tengo que revisarme a mí”, señaló en conversación con Página 7.





Sin embargo, agregó que “me molesta que cuando voy a una entrevista de trabajo, a veces el punto de referencia más importante sea mi vida personal que lo que trabajo, porque no lo encuentro justo”.

Los rumores sobre su vida privada

La cantante también abordó con humor las especulaciones que, según reconoció, aparecen de manera frecuente.

“Estoy acostumbrada a que me separen varias veces y me embaracen muchas veces al año. Yo creo que ahora me parece como divertido”, comentó.

Respecto de su situación sentimental, María José Quintanilla aseguró que actualmente se encuentra feliz y recalcó que su bienestar no depende necesariamente de estar en pareja.

“Yo entiendo que siempre hay un poco de ganas de saber cómo está y qué pasa, pero si quieren saber, estoy muy feliz, muy feliz“, afirmó.

En cuanto a los rumores de embarazo, la artista recordó que incluso llegó a ser anunciada como futura madre en reiteradas ocasiones.

“Un año me embarazaron ocho veces. Yo no paría un hijo y tenía el otro. Era una cosa impresionante”, bromeó.