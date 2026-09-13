Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró la mañana de este domingo, específicamente a las 09:55, en la región de Tarapacá.

Un sismo de magnitud 4.6 sacudió este domingo a la zona norte del país, específicamente a la región de Tarapacá.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 9:55 horas, a 8 kilómetros al noroeste de Patache.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 39 kilómetros.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región de Tarapacá

Alto Hospicio: III

III Iquique: III

III Pica: III