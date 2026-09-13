Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro
El movimiento telúrico se registró la mañana de este domingo, específicamente a las 09:55, en la región de Tarapacá.
Un sismo de magnitud 4.6 sacudió este domingo a la zona norte del país, específicamente a la región de Tarapacá.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 9:55 horas, a 8 kilómetros al noroeste de Patache.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 39 kilómetros.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región de Tarapacá
- Alto Hospicio: III
- Iquique: III
- Pica: III
Hora Local: 2026/09/13 09:55:23, mag: 4.6, Lat: -20.76, Lon: -70.26, Prof: 39.27, Loc : 7.94 km al NO de Patache
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 13, 2026