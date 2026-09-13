Cortes de tránsito este domingo en Santiago: Revisa los desvíos por Te Deum Evangélico 2026

Los cambios se efectuarán en las calles cercanas al recinto ubicado en la avenida Libertador Bernardo O’Higgins en Estación Central.

Este domingo, desde las 11:00 horas, se realizará el Te Deum 2026 en la Catedral Evangélica de Chile, lo que producirá cortes y desvíos de tránsito en Santiago.

A partir de las 8:00 de la mañana comenzarán los cambios que afectarán principalmente a quienes circulen por la comuna de Estación Central.

Los cortes se efectuarán en las calles cercanas al recinto ubicado en la avenida Libertador Bernardo O’Higgins.

Cortes y desvíos de tránsito por Te Deum Evangélico 2026 en Santiago

Según informó Carabineros de Chile, los vehículos particulares deberán transitar hacia el poniente por la avenida Víctor Jara, para retomar la Alameda por General Velázquez.

Hacia el oriente el tránsito será desviado por avenida Padre Alberto Hurtado y avenida Arica, para posteriormente continuar por avenida Blanco Encalada.

En tanto, la locomoción colectiva tendrá que circular hacia el poniente por la avenida Víctor Jara y hacia el oriente por Toro Mazote y luego por avenida Arica.

Además, distintos servicios de Red Movilidad se verán afectados por el Te Deum Evangélico 2026 este domingo en Estación Central.

Los recorridos que sufrirán desvíos de tránsito son: 106, 210, 210v, 385, 401, 405, 419, 421, 423, 424, 510, 511, 516, 519, I09, I14, I16, I17, J10 y J13.