Hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en Maipú tras ser interceptado por un vehículo

Desde el automóvil, en el que se trasladaban al menos dos personas, se efectuaron los disparos, causándole la muerte con dos impactos balísticos.

Un hombre de alrededor de 50 años fue asesinado en plena vía pública la noche de este sábado en la comuna de Maipú.

El homicidio se registró cerca de las 23:00 en la calle Inca de Oro, donde la víctima volvía de su trabajo cuando fue interceptado por un vehículo. Esto, según el relato de los testigos que entregaron su testimonio a la Fiscalía ECOH.

Desde el automóvil, en el que se trasladaban al menos dos personas, se efectuaron los disparos, causándole la muerte al hombre con dos impactos balísticos.

De acuerdo con lo informado por el fiscal Eduardo Pontigo, la víctima no mantenía antecedentes penales “importantes”.

De modo que, la Fiscalía ECOH indaga el motivo detrás del ataque y baraja distintas hipótesis de lo ocurrido en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI)