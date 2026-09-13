Temblor hoy 13 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 13 de septiembre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 13 de septiembre en Chile

Magnitud: 4.6

Hora: 9:55 horas

Epicentro: 35 km al O de Patache

Profundidad: 10 km

Magnitud: 4.3

Hora: 9:36 horas

Epicentro: 69 km al O de El Tabo

Profundidad: 20 km

Magnitud: 4.2

Hora: 4:35 horas

Epicentro: 224 km al SE de Puerto Williams

Profundidad: 10 km

Magnitud: 3.2

Hora: 3:36 horas

Epicentro: 76 km al S de Mina La Escondida

Profundidad: 146 km

Magnitud: 3.1

Hora: 2:54 horas

Epicentro: 63 km al NE de Quillagua

Profundidad: 81 km

Magnitud: 3.2

Hora: 2:37 horas

Epicentro: 84 km al SE de Socaire

Profundidad: 221 km

Magnitud: 3.4

Hora: 1:53 horas

Epicentro: 89 km al O de San Antonio de los Cobres

Profundidad: 183 km