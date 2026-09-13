Temblor hoy 13 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este domingo 13 de septiembre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, domingo 13 de septiembre en Chile
Magnitud: 4.6
Hora: 9:55 horas
Epicentro: 35 km al O de Patache
Profundidad: 10 km
Magnitud: 4.3
Hora: 9:36 horas
Epicentro: 69 km al O de El Tabo
Profundidad: 20 km
Magnitud: 4.2
Hora: 4:35 horas
Epicentro: 224 km al SE de Puerto Williams
Profundidad: 10 km
Magnitud: 3.2
Hora: 3:36 horas
Epicentro: 76 km al S de Mina La Escondida
Profundidad: 146 km
Magnitud: 3.1
Hora: 2:54 horas
Epicentro: 63 km al NE de Quillagua
Profundidad: 81 km
Magnitud: 3.2
Hora: 2:37 horas
Epicentro: 84 km al SE de Socaire
Profundidad: 221 km
Magnitud: 3.4
Hora: 1:53 horas
Epicentro: 89 km al O de San Antonio de los Cobres
Profundidad: 183 km