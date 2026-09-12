12/ 09/ 2026 23:09

Acumulaba sumarios desde el 2019: Qué se sabe del trágico incendio en hogar de ancianos de Pitrufquén

Tras el voraz incendio en un hogar de ancianos de Pitrufquén, en donde fallecieron 16 personas, el Ministerio Público ordenó peritajes especializados para reconstruir los últimos minutos antes de que el fuego consumiera completamente el inmueble, un hogar que ni siquiera contaba con los permisos para su funcionamiento. Un antecedente clave en la investigación serán son los cinco sumarios y fiscalizaciones sanitarias que acumulaba el recinto desde el año 2019.