“Todos merecemos ser perdonados”: La inesperada reacción de Gala Caldirola a entrevista de Luis Jiménez

La española publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje con el que zanjó la polémica por la infidelidad que sufrió de parte del exfutbolista.

Gala Caldirola reaccionó en sus redes sociales tras los dichos de Luis “Mago” Jiménez sobre el escándalo por la infidelidad con Coté López.

En plena entrevista del exfutbolista en Primer Plano, la noche de este viernes la española publicó en su Instagram un emotivo video.

En él, Caldirola muestra distintos momentos íntimos de las últimas semanas, en algunos incluso aparece llorando.

Además, Gala escribió un reflexivo mensaje en el que dejó entrever una respuesta a las disculpas que Luis Jiménez ofreció públicamente.





“A veces, no hay más veces… Duele. Si alguna vez dudas, mira tus cicatrices y recuerda que alguna vez te lastimaron”, expresó.

De esta manera, se habría referido a su situación con Mago: “Todos mereceremos ser perdonados. Desearle el bien a quien te hizo mal es soltar. Pero el perdón no cambia la decisión”.

Así, Caldirola zanjó la polémica por la infidelidad que sufrió y habría finiquitado la posibilidad de una segunda oportunidad, pese a aceptar las disculpas.

“Hoy hablo de amor propio. Un amor bonito, es amarse a uno mismo. Amar también es soltar, perdonar y avanzar“, concluyó Gala.

Revisa la respuesta de Gala Caldirola a Luis Jiménez acá