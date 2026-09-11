Reportan enfrentamiento entre carabineros y manifestantes en Valparaíso: Registros muestran barricada

Los disturbios se concentraron en Avenida Brasil con Freire, durante una marcha en conmemoración del golpe de Estado, y derivaron en un corte de tránsito y la llegada de Carabineros.

Durante la tarde-noche de este viernes 11 de septiembre, se registraron incidentes en distintos puntos del país, incluyendo un enfrentamiento entre Carabineros y manifestantes en Valparaíso.

De acuerdo a lo informado por Biobío, los disturbios ocurrieron principalmente en Avenida Brasil con calle Freire, en el marco de una marcha en conmemoración por 53° aniversario del golpe de Estado.

Según el citado medio, la manifestación incluyó cánticos, cacerolazos y carteles mientras transitaba por la concurrida avenida porteña.

En ese sentido, se reportó un corte de tránsito en el sector de la sede de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Tras unos pocos minutos, se registró una barricada y la posterior llegada de personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.

A través de redes sociales se dieron a conocer algunos registros de los incidentes.

En estos momentos se registran enfrentamientos en Avenida Brasil, en Valparaíso. Producto de esta situación, el tránsito se encuentra suspendido en el sector de la sede Ingeniería de PUCV. Noticia en desarrollo… 📹: Valparaíso Informa pic.twitter.com/Sd2PMWbTwd — Valparaíso Informa (@valparaisoinfo) September 11, 2026