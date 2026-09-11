VIDEO | Reaparece Martín de los Santos camino a Chile: Fue extraditado de Brasil y llega este viernes

De acuerdo con la información de Fiscalía, el sujeto será trasladado hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para luego proceder con la audiencia de control de detención y formalización.

Martín de los Santos Lehmann fue extraditado fue extraditado desde Brasil y llegará este viernes a Chile, tras la agresión que protagonizó contra un conserje adulto mayor en la comuna de Vitacura, en Santiago.

Esta jornada se dieron a conocer las primeras imágenes del chileno rumbo a nuestro país, donde será juzgado por las agresiones de las que es acusado en 2025.

Según informó la Fiscalía, una vez que el imputado aterrice será trasladado hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se realizarán las primeras diligencias tras su llegada.

De los Santos quedará a disposición de Gendarmería de Chile, quienes se encargarán de su custodia y traslado hasta el tribunal correspondiente.





En ese lugar se realizará la audiencia de control de detención y posterior formalización , instancia en la que el Ministerio Público comunicará los cargos que se le imputan por la agresión.

Agresión a conserje

Martín de los Santos está acusado por cometer lesiones graves contra el conserje Guillermo Oyarzún, luego de una golpiza que le dio en el edificio donde vivía en la comuna de Vitacura, en mayo de 2025.

El imputado atacó violentamente a la víctima, quien al momento de la agresión tenía 71 años, mientras cumplía funciones laborales en la conserjería.

Debido al ataque en el que le propinó golpes principalmente en su rostro, el adulto mayor quedó lesiones graves y secuelas en uno de sus ojos.

Cabe recordar que De los Santos huyó a Brasil en junio de 2025, días antes de que se decretara la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

El chileno fue detenido en Cuiabá y recluido en la cárcel de Lemos Dantas.