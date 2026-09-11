¿Quién es Martín de los Santos? El chileno que llega este viernes extraditado desde Brasil

Una vez que aterrice en Chile, el imputado será trasladado hasta la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente quedará a disposición de Gendarmería para su control de detención.

Martín de los Santos Lehmann fue extraditado este viernes desde Brasil y regresará a Chile para enfrentar a la justicia por la agresión que sufrió un conserje adulto mayor en Vitacura en mayo de 2025.

El imputado será trasladado hasta la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente quedará a disposición de Gendarmería para su control de detención.

Un video inédito muestra al empresario viajando de regreso al país, escoltado por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).





¿Quién es Martín de los Santos?

De los Santos es un empresario que ha desarrollado actividades relacionadas con el rubro inmobiliario, asesorías comerciales y proyectos vinculados a las criptomonedas. También ha estado ligado a iniciativas de inversión y corretaje de propiedades en Pichilemu.

Cursó sus estudios escolares en el Colegio Alcázar de Las Condes y posteriormente ingresó a Derecho en la Universidad del Desarrollo (UDD). Sin embargo, fue eliminado de la carrera por causal académica, según informó la propia institución.

Pero antes del caso que lo llevó a ser buscado internacionalmente, De los Santos ya registraba distintos episodios judiciales. Entre ellos aparecen causas por maltrato de obra y amenazas contra funcionarios de Carabineros, además de denuncias y procesos relacionados con agresiones, riñas, amenazas y daños ocurridos en distintas comunas.





El hecho que marcó su actual situación judicial ocurrió el 17 de mayo de 2025, cuando agredió al conserje Guillermo Oyarzún, de 70 años, en un edificio de Vitacura.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el adulto mayor sufrió una fractura de mandíbula y perdió un ojo luego de recibir múltiples golpes, después de negarse a entregarle un cigarro.

Tras el episodio, De los Santos salió de Chile rumbo a Brasil en junio de 2025, antes de que se decretara su prisión preventiva. Posteriormente, fue detenido por la Policía Federal brasileña en Cuiabá y comenzó el proceso para concretar su extradición.

En enero de 2026, la Corte Suprema de Brasil aprobó oficialmente la solicitud de extradición presentada por Chile y se espera que cerca del mediodía de esta jornada pise suelo nacional.