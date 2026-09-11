A lo Mortal Kombat: Lisandra Silva sorprende con exigentes entrenamientos en un templo Shaolin

La influencer y ex chica reality se encuentra viviendo una particular experiencia junto a monjes budistas en China. Su rutina parte a las 4 de la mañana y realiza cuatro o cinco entrenamientos diferentes por jornada.

Lisandra Silva se encuentra viviendo una particular experiencia en China. La modelo, influencer y ex chica reality decidió pasar un mes y medio en Shaolin Master Yu, un templo y escuela de artes marciales ubicado en las montañas de Beijing.

A través de Instagram, la cubana ha mostrado parte de su proceso de iniciación y los exigentes entrenamientos que está realizando en el recinto.

Su rutina comienza cerca de las 4:00 de la madrugada, cuando se prepara para participar en las primeras actividades del día, entre ellas sesiones de Tai Chi.

A las 7:00 debe estar sentada para desayunar y, posteriormente, realiza una caminata de unos 40 minutos hasta el templo, que incluye numerosos escalones antes de comenzar las distintas prácticas.





Durante la jornada, Lisandra puede llegar a realizar cuatro o cinco entrenamientos diferentes. Entre ellos está el Kung Fu Shaolin, además de técnicas de defensa y ejercicios que incluyen cargar troncos sobre los hombros.

“Es un método súper duro, para construir tu fortaleza mental y física”, explicó la modelo en conversación con LUN.

Entre las disciplinas que ha probado también hay ejercicios con palo, abanico y cuchillos. Incluso contó que ha aprendido a utilizar dos espadas, experiencia que comparó con “Mortal Kombat” .

Uno de sus principales objetivos, eso sí, es aprender Tessenjutsu, un arte marcial que tiene entre sus principales instrumentos el uso de un abanico.

La razón detrás del viaje

Lisandra explicó que su interés por esta experiencia también tiene un componente espiritual. “Tengo esta atracción con la religión budista”, contó, recordando que durante un viaje a Tailandia ingresó a un templo y meditó junto a otras personas. “Sentí como una fuerza muy grande”, relató.

La experiencia también está relacionada con su padre, quien antes de fallecer sabía que ella quería conocer un templo Shaolin. “Una de las cosas que me dijo fue que llevara un poquito de sus cenizas a todos lados que yo fuera, porque él quería viajar conmigo”, contó Lisandra.

Además, adelantó que visitará la Gran Muralla China como parte de este recorrido.

Sobre las condiciones del lugar, la modelo explicó que las instalaciones cuentan con comodidades, aunque también debe asumir tareas propias de la disciplina.

“Las instalaciones son muy buenas: son habitaciones de hotel muy espaciosas, muy buenas, tienen todas las comodidades y equipos”, comentó. Sin embargo, aclaró que “al ser como una escuela, la habitación la limpias tú misma, tu ropa te la lavas tú misma”.