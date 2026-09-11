Gobierno explica por qué no conmemorará el 11 de septiembre: “Nuestro deber es mirar los próximos 50 años”

Por primera vez desde el retorno a la democracia, una administración de turno no realizará una conmemoración oficial por el Golpe de Estado. Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, argumentó la decisión.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó este viernes la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no realizar un acto oficial para conmemorar el 11 de septiembre de 1973, fecha en que ocurrió el Golpe de Estado.

La determinación marca un cambio respecto de la tradición de los gobiernos anteriores, que habían realizado distintas actividades oficiales en torno a esta fecha, incluyendo la administración de Sebastián Piñera.

Consultado directamente por las razones detrás de la decisión, Pavez sostuvo que el Ejecutivo optó por poner el foco en los desafíos futuros del país y no en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

“Todos sabemos que el 11 de septiembre es una fecha que concita la atención de los medios de comunicación, de los actores políticos y de la ciudadanía en general”, señaló el subsecretario.

En esa línea, reconoció que “es una fecha que en cada hogar de nuestro país se vive con distintas sensibilidades, distintas formas de memoria y conmemoración”.





“El gobierno enfrenta esta fecha con profundo respeto, pero con una convicción muy clara: Nuestro deber es mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 años pasados ”, sostuvo Pavez desde La Moneda.

El subsecretario agregó que el Ejecutivo se encuentra concentrado en las próximas etapas de su gestión y en abordar las principales urgencias del país, mencionando especialmente el trabajo en materia de seguridad y la agenda legislativa.

Respecto de las actividades realizadas este viernes al interior de La Moneda, Pavez explicó que el funcionamiento del Palacio se mantuvo dentro de la normalidad y que los funcionarios también tienen derecho a participar de actividades religiosas.