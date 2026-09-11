Francisca Imboden enfrenta dolorosa pérdida: Su hija confirmó la noticia con emotiva despedida

La hija de la actriz compartió la noticia en sus redes sociales y dedicó un sentido mensaje para su abuela. “Prenderé una velita todas las noches esperando volver a encontrarte”, escribió.

Francisca Imboden atraviesa un complejo momento, luego que se conociera el reciente fallecimiento de su madre.

La noticia fue confirmada por la hija de la actriz, María Trinidad, quien compartió una publicación en sus redes sociales dedicada a su abuela.

La joven le dedicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotografías familiares de su vida junto a la madre de la actriz.





“Moría de ganas de haberte visto, de haberte tomado la manito y haberte apapachado antes que te fueras pa’ decirte lo mucho que te quiero”, transparentó.

La hija de Fransica Imboden lamentó no haber tenido tiempo para volver a verse con su abuela, pero se comprometió a mantenerla en su memoria.

“Prenderé una velita todas las noches esperando volver a encontrarte para que tengamos esa última conversación que tú y yo sabemos que nos debemos”, comentó.

“Ahora eres un angelito más, mirándonos y protegiéndonos desde arriba junto a tus papás, hermanxs, el Floro, la Flora y todxs lxs santxs a lxs que les rezabas. Te extraño y te extrañaré infinitamente” (sic), agregó.