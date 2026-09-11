Gift card de hasta $1,6 millones para arreglar tu casa: Requisitos para recibir la tarjeta del Minvu

Este beneficio está destinado a las mujeres jefas de hogar que buscan realizar mejoramientos habitacionales menores en su propiedad única: varía según el tipo de reparaciones que se desean hacer.

La Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar permite la adquisición de materiales de construcción para mejorar no sólo techumbres y canaletas, sino que también realizar otras mantenciones de las viviendas, incluyendo departamentos en condominios.

Por ejemplo, se podrá reparar ventanas, puertas, cambio de piso, tabiques, cielos, pinturas interiores o exteriores o similares. Este beneficio se entrega en una “giftcard” de hasta 40 UF de subsidio ($1.600.000 aprox.) y 3 UF de asistencia técnica ($122.000 aprox.).

Requisitos para postular al Banco de Materiales

Para las jefas de hogar que quieran postular a esta tarjeta, se necesita cumplir con una serie requisitos:

Ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjera con residencia definitiva.

Contar con grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).

Estar entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del RSH.

Ser propietaria de una única vivienda (o que ésta sea de propiedad de uno de los integrantes de su grupo familiar).

Habitar la vivienda que será objeto del mejoramiento.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27 o DS 255) del Minvu.

Contar con un ahorro mínimo depositado hasta el día de cierre de la postulación, en una de las cuatro instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

Ahorro mínimo exigido para obras de techumbre y baño: 1 UF. Ahorro mínimo exigido para obras de cierres y rejas: 2 UF.





Vivienda también debe cumplir requisitos