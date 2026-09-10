Tras importante alza de precios: Así puedes encontrar la bencina más barata cerca de tu casa paso a paso

La Comisión Nacional de Energía dispone de un buscador que permite encontrar la gasolina más cerca de tu ubicación. Acá te explicamos cómo usarla y filtrar por marca, servicio o el tipo de combustible que busques.

Hace pocas horas la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer las nuevas variaciones de precios de los combustibles, que comenzaron a regir a partir de este jueves 10 de septiembre.

De acuerdo al informe semanal de precios de la estatal, las gasolinas de 93 y 97 octanos registraron aumentos de +$35 pesos por litro, mientras que el diésel tuvo una subida de +$89 pesos por litro.

Ante el escenario del encarecimiento de los valores, y a una semana de Fiestas Patrias, te contamos cómo explorar una plataforma para encontrar las bencinas más baratas.





Paso a paso: Así encuentras el combustible más barato en tu comuna usando Bencina en Línea

Bencina en Línea es un sitio creado por la Comisión de Energía que cuenta con un buscador para que los usuarios encuentren la bencina más barata cerca de su ubicación.

A continuación, revisa el paso a paso:

Para acceder, ingresa a Bencina en Línea.

Desplázate por el mapa.

Para encontrar la gasolina más barata, puedes filtrar por dirección, marca, servicio o tipo de combustible.