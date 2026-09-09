Golpe al bolsillo antes de Fiestas Patrias: ENAP anuncia importante alza en el precio de las bencinas

La estatal informó un importante aumento en el valor de los combustibles para los próximos días.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer los detalles de la nueva alza de los precios de los combustibles, aumentos que se concretarán este jueves 10 de septiembre.

De acuerdo al reciente informe semanal publicado por la estatal, tanto los combustibles de 93 y 97 octanos, así como el diésel, registrarán importantes subidas en sus valores.

Ambas gasolinas subirán $35 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá un salto de +$89 pesos por litro.

En cambio, el precio del kerosene no variará y el gas licuado de petróleo (GLP) tendrá una disminución de $6,1 pesos por litro.

Estas fluctuaciones en los valores suponen un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, exactamente a una semana de las Fiestas Patrias, donde suelen aumentar los gastos en los hogares del país.

Qué provoca la subida y baja de precios de las bencinas

Cabe señalar que Enap “no fija ni regula precios de los combustibles en el mercado chileno”. Por el contrario, los resultados responden a una estimación de precios que considera tres grandes factores:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costro de transporte marítimo hasta Chile)

Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO)

Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPP)

“Este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, detalló la estatal.