Más de $1.300 millones en saldos a favor: así puedes revisar con tu RUT si tienes dinero en tu Caja de Compensación

A través de un buscador único y centralizado, Cajas de Chile invita a los más de 7,4 millones de afiliados a las Cajas de Compensación a revisar si cuentan con dinero a su disposición para retirar.

A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias y con el objetivo de facilitar la devolución de dineros pertenecientes a trabajadores, pensionados y empleadores, Cajas de Chile lanzó oficialmente la campaña “Consulta tus Saldos a Favor” 2026.

Los saldos a favor se generan principalmente durante el periodo de vigencia de un crédito social, ya sea por errores del empleador al realizar el cálculo del descuento por planilla, duplicidad de pago de cuotas u otros ajustes operativos derivados, por ejemplo, de procesos de renegociación.

“Por tercer año consecutivo estamos lanzando la campaña ‘Consulta tus Saldos a Favor’, un esfuerzo de las Cajas de Compensación por comunicar que existen recursos disponibles, que pertenecen a sus afiliados, y que pueden ser retirados de manera ágil”, declaró Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile AG.

“Por esa razón, como Cajas de Chile creamos el módulo de consulta centralizada en nuestra página web para simplificar el trámite y poner a disposición el dinero que pertenece a los afiliados, especialmente en este mes cuando los gastos aumentan de manera considerable”, agregó.

Según la información de la Superintendencia de Seguridad Social, a julio de 2026 existen $1.371.026.621 disponibles por este concepto en las Cajas de Compensación, pertenecientes a 23.126 personas o empresas (-2,1% con relación al mismo mes de 2025). Del total, 21.491 corresponden a trabajadores o pensionados y 1.630 a empresas.

Para asegurar que estos recursos lleguen a las familias de manera ágil y oportuna, las Cajas de Compensación mantienen canales de información permanente y notifican a sus afiliados apenas se generan los saldos a su favor.





¿Cómo saber si tengo un saldo a favor?

Para simplificar el trámite y evitar que las personas deban revisar en el sitio web de cada institución por separado, Cajas de Chile ha consolidado la información en un módulo único.

Ingresando al sitio web www.cajasdechile.cl, los afiliados encontrarán el banner “Consulta Saldos a Favor”. Al digitar su RUT, en pocos segundos el sistema informará si existe un saldo a favor disponible y en qué Caja de Compensación se encuentra.

Por resguardo y seguridad de los datos personales, el buscador emula otros sistemas de acreencias del país y no detalla el monto exacto disponible. Sin embargo, entrega el enlace directo para iniciar el trámite de devolución con la Caja de Compensación correspondiente, ya sea solicitando transferencia bancaria u optando por canales presenciales.

Cabe destacar que los saldos a favor no prescriben, no se destinan a otros fines y están siempre disponibles para ser retirados. Además, estos saldos a favor son heredables, por lo que cualquier persona puede ingresar al buscador y consultar si un familiar fallecido cuenta con saldos a favor disponibles.