Evacúan edificios en Las Condes por aviso de bomba: GOPE trabaja en el lugar

A esta hora se mantiene restricción de pistas en Isidora Goyenechea a la altura de La Pastora producto de este procedimiento.

Un aviso de bomba se reportó en la comuna de Las Condes, específicamente en el sector donde está ubicado el Centro Cultural de la comuna, obligó a personal de Carabineros a evacuar edificios del lugar.

Según TransporteInforma, a esta hora se mantiene la restricción de pistas en Isidora Goyenechea, a la altura de La Pastora, debido a procedimiento policial que lleva a cabo el GOPE.

ATENCIÓN (17:45) se mantiene la restricción de pistas en Isidora Goyenechea, altura La Pastora, debido a procedimiento policial por artículo abandonado en el exterior del Centro Cívico y Cultural de La Condes. Precaución #LasCondes pic.twitter.com/uefcjPZr9i — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 8, 2026

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