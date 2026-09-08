Camión atropella a Rolando Jiménez, activista y fundador del Movilh: Conductor se dio a la fuga
El dirigente resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo, motivo por el que está internado, pero consciente, en el Hospital del Salvador.
El fundador del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, fue atropellado por un camión este martes, según informó la organización a través de un comunicado.
El histórico activista y dirigente fue impactado por el vehículo mientras cruzaba la calle en la intersección de Avenida Francisco Bilbao y Andacollo, en la comuna de Providencia.
De acuerdo a lo informado por el propio Movilh, Jiménez resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo, lo que obligó a su traslado al Hospital del Salvador.
En dicho recinto médico permanece internado, aunque consciente, mientras se le realizan exámenes para determinar la gravedad de las lesiones.
Por su parte, según antecedentes de Carabineros, el conductor del camión no prestó ayuda tras el atropello y se dio a la fuga, siendo detenido con posterioridad.
Movilh por atropello de Rolando Jiménez: “Son momentos de enorme angustia”
A través de un comunicado, el Movilh precisó que existe “especial inquietud” por su estado de salud “debido al Parkinson que lo aqueja”.
En esa línea, la organización manifestó que “toda nuestra preocupación, cariño y fuerza están hoy con Rolando. Son momentos de enorme angustia para quienes lo queremos y hemos compartido con él tantos años de lucha, compromiso y amistad”.
“Esperamos de todo corazón que pueda recuperarse y salir adelante en este difícil momento. Rolando, te queremos profundamente. Estamos contigo, acompañándote con todo nuestro amor y nuestra fuerza”, concluyeron.
En desarrollo…