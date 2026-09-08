La convocatoria está dirigida a personas pertenecientes a grupos especialmente afectados por el desempleo y los interesados tendrán hastas las 15:00 horas para completar su postulación.

Este martes 8 de septiembre finaliza el plazo para postular al Capital Semilla Modo Empleo, fondo concursable de Sercotec impulsado por el gobierno para apoyar a personas desempleadas que buscan iniciar un nuevo negocio.

El beneficio contempla un subsidio de $3.000.000 , destinado a financiar las distintas actividades establecidas en el plan de trabajo para poner en marcha y formalizar un emprendimiento.





Quiénes pueden recibir los $3 millones

Para recibir los $3 millones que entrega Capital Semilla Modo Empleo, los postulantes deben cumplir con lo siguiente:

Estar cesante

Pertenecer a alguno de los segmentos priorizados: Jóvenes (entre 18 y 29 años)/ Mujeres (entre 30 y 54 años) / Adultos sobre los 55 años.

Emprendedores y emprendedoras, mayores de edad (igual o mayor a 18 años), sin inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que no registren cotizaciones previsionales de ningún tipo (como trabajador/a dependiente, trabajador/a independiente o afiliado/a voluntario/a) durante los 6 meses anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.

¿En qué se pueden utilizar los $3 millones?

El subsidio contempla recursos para financiar tanto la puesta en marcha del negocio como acciones de gestión empresarial.

Del total:

Entre $2,5 millones y $2,8 millones pueden destinarse a inversiones en activos , habilitación de infraestructura y capital de trabajo.

pueden destinarse a , habilitación de infraestructura y capital de trabajo. Entre $200 mil y $500 mil deben utilizarse en acciones de gestión empresarial, como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos asociados a la formalización de la empresa.

Postula aquí al Capital Semilla Modo Empleo

Las postulaciones para el Capital Semilla Modo Empleo estarán abiertas hasta las 15:00 horas de este martes 8 de septiembre.

El trámite se realiza únicamente de forma online realizando la solicitud en sitio web de Sercotec o haciendo clic en la imagen con tu ClaveÚnica.