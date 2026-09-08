08/ 09/ 2026 09:09

Acribillaron a hombre dentro de auto: Ataque a balazos en San Ramón deja un muerto y un herido grave

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras una balacera registrada cerca de las 03:00 horas de este martes en la población La Bandera, comuna de San Ramón. De acuerdo con los antecedentes preliminares, las víctimas se encontraban al interior de un vehículo cuando fueron interceptadas por una motocicleta con dos ocupantes, uno de los cuales descendió y efectuó más de una decena de disparos. La víctima fatal falleció en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado en estado grave al Hospital Padre Hurtado.