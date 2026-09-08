Iván Morales protagoniza la sorpresa del mercado: Deja Argentinos Juniors y ficha en un gigante

El chileno aceptó la propuesta para jugar en Independiente de Avellaneda, cuadro al que llega a préstamo hasta fines del 2027.

Iván Morales dio una de las grandes sorpresas del mercado de pases. El delantero tendrá un gran desafío al dejar Argentinos Juniors y fichar por Independiente.

A solamente seis meses de arribar al Bicho, el chileno aceptó la propuesta del Rojo y cambia de club en calidad de préstamo.

De acuerdo a la prensa local, la operación es una cesión hasta diciembre del 2027 por un cargo de 100 mil dólares, monto que es descontado de una deduda que los de Avellaneda tienen por el futbolista Matías Giménez.





A esto se suma una opción de compra de US$2 millones por el 100% de su pase una vez que finalice su contrato, lo que representa una gran oportunidad para el ariete de 27 años.

De sta forma, el formado en Colo Colo será el tercer chileno en el plantel del elenco argentino, sumándose a Luciano Cabral y Lautaro Millán.

Los números de Iván Morales este 2026

Morales ha jugado un total de 18 partidos este 2026 con Argentinos Juniors, marcando 2 goles y entregando una asistencia.

El atacante nacional perdió terreno en la consideración del entrenador Nicolás Diez al disputar solamente 3 duelos este semestre, siendo titular en solamente una oportunidad.