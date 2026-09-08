La U blinda a Lucas Barrera y confirma su renovación: “Quiero seguir mucho tiempo más”

Los Azules ratificaron la permanencia del joven volante, quien se ha transformado en pieza importante del equipo tras debutar este mismo año.

Universidad de Chile piensa en el futuro. Tras varias semanas de especulaciones, Los Azules concretaron la renovación de Lucas Barrera.

El volante se convirtió en una de las grandes noticias del cuadro laico esta temporada, transformándose en pieza fundamental para el entrenador Fernando Gago.

Pese a que hubo rumores de interés de otros clubes, el argentino aceptó la propuesta y extendió su vínculo con el Romántico Viajero.





El extenso contrato que firmó Lucas Barrera con la U

La institución anunció que el joven de 20 años firmó contrato hasta el 2030, por lo que su permanencia está más que asegurada.

“Estoy muy contento con el club y muy agradecido de que confíen en mí. Estoy muy feliz y quiero seguir mucho tiempo más”, comentó el trasandino al sitio oficial del club.

Desde su debut en marzo pasado por la Copa de la Liga, Barrera ha jugado un total de 24 partidos en los que no marcó goles y entregó 2 asistencias.

El mediocampista actualmente se está recuperando de un esguince de rótula, lo que lo tendrá cerca de un mes alejado de las canchas.