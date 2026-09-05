Partido de alta intensidad: Universidad de Chile golea 4-2 a Coquimbo Unido por Liga de Primera

Juan Martín Lucero sorprendió con dos golazos en apenas cuatro minutos de partido. Revisa a continuación el detalle del encuentro válido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Un tenso partido se llevó a cabo este sábado en el Estadio Nacional luego de que la Universidad de Chile se enfrentara a Coquimbo Unido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Con un segundo tiempo de alta intensidad, el encuentro cerró en un 4-2 en favor de los Azules, acercando cada vez más al Romántico Viajero a la posibilidad de regresar al segundo lugar de la tabla de posiciones.

Así se vivió el partido de la U de Chile vs Coquimbo Unido por la Liga de Primera

Un primer tiempo con muchos intentos, pero sin concretar puntos por parte de ninguno de los equipos fue haciendo crecer la tensión entre los hinchas. Pese a numerosas llegadas de la U a la portería de Los Piratas, los Azules solo consiguieron que Lucas Barrera se lesionara, generando el primer cambio del club local.

Todo presagiaba a que el segundo tiempo seguiría igual de lento, sin embargo, al minuto 63 Eduardo Vargas rompió el 0-0, anotando el primer punto para el Romántico Viajero.





Tomando medidas extremas decidió hacer los primeros cambios en el equipo y solo dos minutos más tarde lograron el primer gol a su favor.

Durante los siguientes minutos Juan Cornejo consiguió la primera tarjeta amarilla de la noche, al que le siguió Maximiliano Guerrero, que obtuvo la misma amonestación.

Llegan los 82′ y Los Piratas oficialmente dan vuelta el marcador poniendo en aprietos al Azul Azul, sin embargo, Juan Martín Lucero tenía un as bajo la manga y en solo cuatro minutos marcó dos goles más para la U de Chile, haciendo enloquecer a sus hinchas.

Finalmente Octavio Rivero anotó el último punto de la noche gracias a un penal que dejó el marcador en 4-2 a favor de la Universidad de Chile.