U. de Chile vs Coquimbo Unido: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Universidad de Chile se enfrentará a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional tras sufrir dos derrotas y caer en la tabla de posiciones.

Universidad de Chile recibirá este sábado a Coquimbo Unido en un duelo válido por la fecha 22° de la Liga de Primera.

Los Azules llegan al terreno de juego en busca de los tres puntos tras sufrir dos derrotas consecutivas y ceder el segundo lugar en la tabla de posiciones.

En tanto, los Piratas pretenden escalar y meterse en los puestos para disputar las copas internacionales.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Coquimbo Unido?

El partido de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, el compromiso será emitido por la plataforma de streaming HBO Max.

Hora del partido entre U. de Chile vs y Coquimbo Unido por la Liga de Primera

El duelo entre el Romántico Viajero y el Aurinegro inicia a las 20:00 horas de Chile de este sábado 5 de septiembre.