Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev: Hora y dónde ver EN VIVO partido por el US Open

Alejandro Tabilo se mide a Alexander Zverev por la tercera ronda del US Open, partido que se juega en el Estadio Arthur Ashe den Nueva York.

Alejandro Tabilo (28°) va por un batacazo histórico este sábado en el US Open, midiéndose a Alexander Zverev en un atractivo partido por la tercera ronda.

El chileno viene de un gran triunfo frente al australiano Alexei Popyrin (130°) en la ronda anterior, resultado que le permitió acceder por primera vez a esta fase del último Grand Slam de la temporada.

Su rival en esta oportunidad gigante alemán, actual 2° del ranking ATP que se ha visto algo incómodo en sus primeros duelos al imponerse en cinco sets.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev?

El partido de Alejandro Tabilo ante Alexander Zverev será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá el duelo por la tercera ronda del US Open de forma online. Para eso, debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Tabilo y Zverev por el US Open

El compromiso del tenista nacional contra el germano inicia aproximadamente a las 21:00 horas de Chile de este sábado 5 de septiembre.

De acuerdo con la programación oficial, el choque irá en el segundo turno nocturno del Estadio Arthur Ashe.

Historial de enfrentamientos entre Alejandro Tabilo y Alexander Zverev

Este es el tercer cruce entre ambos, con el europeo mandando 2-0 en el historial.