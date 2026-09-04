Brindo dijo un Fantasista: David Pizarro marcó tremendo golazo y bailó cueca con Franck Ribery

El ex volante chileno y el legendario francés compartieron en el Centenario de la Fiorentina, brillando con al mostrar sus pasos con la danza nacional.

La calidad de David Pizarro sigue intacta. El Fantasista volvió a demostrar su gran técnica en un partido de leyendas de la Fiorentina.

El chileno fue invitado a jugar esta semana en el Centenario del club italiano, luciéndose como en sus mejores tiempos con un verdadero golazo.

Más allá del tanto, lo que se hizo viral fue el festejo del ex volante bailando cueca nada menos que con Franck Ribery.





La cueca de David Pizarro y Franck Ribery

Apenas marcó el tanto, el otrora futbolista de Santiago Wanderers y Universidad de Chile interpretó el baile nacional y lanzó un beso a la tribuna.

El francés no quiso ser menos e imitó los pasos del nacional, simulando mover un pañuelo como el mejor de los huasos.

El momento fue subido por el propio ex seleccionado a sus redes sociales, posteo que se repletó de comentarios de recordados ex compañeros e hinchas.

Pizarro disputó tres temporadas en la Fiorentina entre 2012 y 2015, jugando más de 100 partidos y ganándose el respeto de la parcialidad Viola.

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