Todo sirve: La leve “ventaja” que tendrá Alejandro Tabilo ante Alexander Zverev en el US Open

El chileno tendrá un durísimo desafío por la tercera ronda del US Open, aunque un aspecto que favorece al chileno y que puede ser determinante.

Alejandro Tabilo (28°) ya tiene rival para la tercera ronda del US Open. El zurdo se medirá contra un viejo conocido: Alexander Zverev (2°).

El alemán superó en un extenso partido al francés Quentin Halys (52°) por 6-4, 4-6 , 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 en una verdadera batalla que finalizó a las 2 de la mañana de Nueva York.

Precisamente, el desgaste representa un factor clave que podría transformarse en una leve “ventaja” para el chileno.





Los extensos partidos de Zverev en el US Open

Pese a ser uno de los favoritos del último Grand Slam de la temporada, el germano ha superado las primeras dos fases en maratónicos encuentros.

La primera victoria sobre el italiano Lorenzo Sonego (89°) la logró en 4 horas y 55 minutos, mientras que el triunfo sobre el galo fue en 4 horas y 43 minutos.

En total, Zverev ha estado 9 horas y 38 minutos en cancha, muy lejos de las 6 horas y 1 minuto que sumó el nacional en sus anteriores presentaciones.

En el choque anterior, Tabilo derrotó al australiano Alexei Popyrin (130°) en 3 horas y 22 minutos, remontando con gran categoría tras iniciar se abajo.

En ese marco, el nacido en Toronto reconoció este jueves en diálogo con ESPN que el físico y el aspecto nutricional es uno de los puntos que más trabajó esta temporada, afirmando que se siente en buena condición.

El choque entre Tabilo y el europeo, válido por la tercera ronda del US Open, se disputará este sábado 5 de septiembre en un horario por confirmar.