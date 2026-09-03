Alejandro Tabilo se instaló en 3°ronda del US Open y espera por Zverev

El chileno se impuso en cuatro sets al australiano Alexei Popyrin para avanzar a la ronda de los 32 mejores del cuarto Grand Slam de la temporada.

Alejandro Tabilo (28°) se instaló por primera vez en su carrera en la tercera ronda del US Open luego de superar en un duro encuentro ante el australiano Alexei Popyrin (130°).

El zurdo se recuperó de un mal inicio y se impuso en cuatro sets por parciales de 2-6, 7-6 (4), 7-6 (3) y 6-2 en un duelo que se extendió por 3 horas y 21 minutos en la cancha 7 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Ahora, el chileno se podría enfrentar en la ronda de los 32 mejores al cabeza de serie N°1, Alexander Zverev, que esta noche enfrentará al francés Quentin Halys.





Tras el partido, Tabilo, quien en unas semanas más liderará al equipo chileno ante España en Copa Davis, conversó con ESPN y señaló: “Estoy muy feliz, fue un arranque difícil, él sacó muy bien, pero luego me pude llevar esos dos tiebreaks, que fueron clave para el partido“.

Sobre volver a medirse ante Zverev, a quien enfrentó el año pasado en la primera ronda de este mismo torneo, Tabilo afirmó: “Sería espectacular, ojalá, y volver a jugar en esa cancha (Arthur Ashe Stadium), fue un honor jugar ahí”.