Marcó la diferencia: Futbolista argentino contó por qué fue el único que miró la premiación de España

A casi dos meses de perder la final del Mundial, José Manuel López reveló los motivos para no girarse y observar la celebración de La Furia Roja.

José Manuel López es uno de los futbolistas que más dio que hablar tras la final del Mundial 2026. Pese a no jugar ni un minuto, el Flaco llamó la atención por su actitud una vez que terminó el partido entre España y Argentina.

El delantero fue el único integrante de La Albiceleste que no se giró y observó la premiación de La Furia Roja, quienes se impusieron en tiempo extra el pasado 19 de julio en New Jersey.

A casi dos meses de aquel momento, el jugador del Palmeiras explicó los motivos para presenciar el festejo de los europeos mientras sus compañeros miraban a otra parte.

Los motivos de José Manuel López para mirar premiación de España

En el marco de una conversación con niños hinchas del Verdao, uno de los jóvenes le preguntó directamente al ariete por qué se mantuvo atento a la celebración de sus rivales.

López no evadió la consulta y respondió: “Creo que se debió, en gran parte, a lo que nuestro entrenador, Abel (Ferreira), nos inculca y siempre nos dice. Que seamos respetuosos con eso”.

“Era un momento que necesitaba mirar porque quiero volver allí algún día y lograr ganar. Forma parte del sufrimiento: Tienes que aceptar y afrontar la realidad”, agregó.

El Flaco no se quedó ahí y apuntó que “eso te hace mucho más fuerte para finalmente conseguir lo que tanto deseas”.

“Cuando el argentino no puede ganar, porque el fútbol es un deporte, lo acepta de la mejor manera posible y entrega todo dentro del campo y cuando no podemos ganar se acepta y se sigue adelante”, añadió.

La conducta del joven de 25 años fue valorada por los hinchas, donde se remarcó que fue muy diferente a otros futbolistas argentinos que agredieron a los españoles apenas terminó el duelo.

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