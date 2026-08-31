Legado, historia y títulos: Los récords que dejó Lionel Messi en la Selección Argentina

A poco más de un mes de perder la final del Mundial 2026, el rosarino dio por terminada su etapa en La Albiceleste que inició hace 21 años y que tuvo varios hitos.

Lionel Messi sacudió al mundo del fútbol. Este lunes, mediante una emotiva carta de puño y letra, el delantero confirmó su retiro definitivo de la Selección Argentina.

“Se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar”, sostuvo el ahora ex capitán de La Albiceleste.

El final del ciclo se dio después de la derrota en la final del Mundial contra España, aunque el verdadero golpe, reconocido por el propio rosarino, fue la muerte de su padre a principios de agosto.

Con esto, La Pulga culminó un periodo que inició en agosto del 2005 tras debutar en un amistoso contra Hungría de la mano del entrenador José Néstor Pékerman, donde fue expulsado casi al instante de ingresar.

Messi se retira de la Selección con varios récords y títulos, además de un legado que todo su país ha querido destacar apenas se conoció la noticia.





Los récords que consiguió Lionel Messi con la Selección Argentina

Máximo goleador en la historia de Argentina: 125

Jugador con más partidos en la historia de Argentina: 207

Máximo goleador de Argentina en los Mundiales: 21

Jugador de Argentina con más Mundiales disputados: 6 (2006-2026)

Jugador con más partidos jugados en los Mundiales: 34

Jugador argentino con más títulos en la historia: 47 (pueden seguir aumentando)

Máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas: 36

Los títulos de Lionel Messi con la Selección Argentina

Mundial Sub 20: 2005

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing: 2008

Copa América: 2021

Finalissima: 2022

Mundial de Qatar: 2022

Copa América: 2024