Ahora sí es definitivo: Lionel Messi oficializó su retiro de la Selección Argentina

A través de una emotiva carta, La Pulga anunció que no seguirá defendiendo a La Albiceleste tras la derrota en la final del Mundial 2026. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, comentó.

Bombazo histórico. Lionel Messi oficializó este lunes su retiro definitivo de la Selección Argentina, poniendo fin a 20 años defendiendo a La Albiceleste.

A través de una emotiva carta, La Pulga confirmó que no continuará defendiendo a la camiseta trasandina tras el Mundial 2026.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comenzó el ahora ex capitán.





Messi quería anunciar su retiro de Argentina dos días después de perder el Mundial

El anuncio de Messi llegó con una increíble revelación. El delantero escribió el mensaje el 21 de julio, es decir, solamente dos días después de la derrota frente a España en la final de la cita planetaria.

Tras la muerte de su padre, Jorge Messi, el pasado 8 de agosto, el propio ariete aseguró: “Después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, comentó.

Messi insistió en que “queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

Junto con agradecer con el cariño, el rosarino remarcó que va a “extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!. Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.

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